Орловцы заинтересовались дачными лайфхаками

Отмечается всплеск интереса к тематическим сайтам и видео.

Статистикой этой весны поделись в МегаФоне. Аналитики изучили обезличенные данные обращений пользователей. К концу апреля трафик на тематические интернет-ресурсы о загородной жизни и выращивании растений в Орловской области вырос вдвое, если сравнивать с мартом. На популярных сайтах в категории «садоводство» орловцы ищут рекомендации по рассаде и уходе за растениями.

Например, портал клуба дачников 7dach.ru принимает в 2,4 раза больше посетителей. В целом интерес к тематическим ресурсам увеличился. Также вырос трафик на Rutube. Орловцы на 11% чаще смотрят ролики про благоустройство садовых участков. Примечательно, что дачные лайфхаки, судя по статистике, усерднее изучают по средам и четвергам.

Отметим, чиновники все еще не признают раннее начало дачного сезона. Маршрутки к кооперативам пускают только в конце апреля.

ИА “Орелград”