СМИ сообщили о закрытии дела Парахина

Оно касалось строительства дороги в Орловском районе.
Информацию опубликовал портал «Орловские новости».
Делом, которое возбуждалось по статье о злоупотреблении полномочиями, занимался Следственный комитет. По данным СМИ, его закрыли ещё в январе этого года.
Портал утверждает, что прокуратура обжаловала решение о закрытии дела, причём дважды – в Заводском суде Орла и областном суде. Однако оба раза жалобы отклонили. Тем не менее, у органа надзора остаётся возможность подать ещё одну жалобу в кассационную инстанцию.
Дело возбудили ещё в 2021-м году. Позднее СК не раз прекращал его, а прокуратура добивалась возобновления расследования через суд.
ИА «Орелград»