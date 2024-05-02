СМИ сообщили о закрытии дела Парахина

Оно касалось строительства дороги в Орловском районе.

Информацию опубликовал портал «Орловские новости».

Делом, которое возбуждалось по статье о злоупотреблении полномочиями, занимался Следственный комитет. По данным СМИ, его закрыли ещё в январе этого года.

Портал утверждает, что прокуратура обжаловала решение о закрытии дела, причём дважды – в Заводском суде Орла и областном суде. Однако оба раза жалобы отклонили. Тем не менее, у органа надзора остаётся возможность подать ещё одну жалобу в кассационную инстанцию.

Дело возбудили ещё в 2021-м году. Позднее СК не раз прекращал его, а прокуратура добивалась возобновления расследования через суд.

ИА «Орелград»