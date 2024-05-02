В Орловской области отремонтировали улицы в деревне Волково

Она находится во Мценском районе.

Об этом рассказали в «Дорожной службе», которая выполняла данные работы.

Ремонт делали на местных улицах Центральной и Советской. Рабочие сняли старый асфальт путём фрезеровки, подготовили щебёночное основание и уложили новое покрытие двух типов. Также на улицах укрепили обочины.

«Когда работа приносит не только качественный результат, но и эстетическое удовольствие от обновленных пейзажей сельской местности», – прокомментировали новость на предприятии.

Ранее стало известно, что в Орле на голосовании по благоустройству с большим отрывом победил сквер Танкистов.

ИА «Орелград»