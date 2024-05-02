Орловщину признали одним из регионов-лидеров по нападениям на медиков

2.5.2024 | 13:13 Медицина, Новости

Об этом говорили на научной конференции в Москве.

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Мероприятие проходило в Учебно­исследовательском центре Московской федерации профсоюзов. Конференцию приурочили ко Всемирному дню охраны труда.

С одним из докладов выступила Елизавета Бугаенко, главный технический инспектор труда Профсоюза работников здравоохранения Москвы. Она рассказала, что в 2012-м – 2018-м годах в России зафиксировано 1226 случаев нападений на медиков. В первой половине 2023-го зарегистрировано 820 таких случаев, причём в 270 речь шла именно о физическом насилии. В 30 эпизодах нападения представляли угрозу для жизни и здоровья.

«Наибольшее число случаев насилия в отношении медиков отмечено в Омской, Орловской, Новосибирской, Челябинской областях, а также Москве», – пишет «Медицинская газета».

Минздрав России начал разбирать такие ситуации в 2022-м году. Тогда в ведомстве создали специальную рабочую группу.

ИА «Орелград»


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