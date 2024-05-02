Орловцы проголосовали за благоустройство сквера Танкистов

Объект победил с большим отрывом.

Об этом сообщил мэр Юрий Парахин. Градоначальник подвёл итоги голосования по выбору общественных пространств для благоустройства в следующем году.

Сквер Танкистов набрал около 32 тысяч голосов. Далее идут сквер имени Альберта Иванова (около 7 тысяч) и территория у дома по Набережной Дубровинского, 62 (около 6 тысяч).

«Проигравшие» территории смогут побороться за финансирование на голосовании будущего года. А сквер Танкистов, как планируется, в 2024-м уже благоустроят.

В 2023-м победителями стали скверы Гуртьева и Бунина.

ИА «Орелград»