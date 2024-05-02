В Орловской области из-за беспилотников повреждены объекты ТЭК

Об этом в соцсетях сообщил губернатор.

По словам Андрея Клычкова, беспилотные летательные аппараты обезврежены на территории Глазуновского и Свердловского районов. В ходе этой работы повреждены объекты энергетики. Ряд домовладений остался без электроэнергии.

«На месте происшествия работают оперативные службы, устраняются последствия атаки, восстанавливается электроснабжение», – написал Клычков ночью 2 мая.

В последний раз о БПЛА губернатор оповещал 17 апреля. Пострадавших и повреждений в ходе ликвидации аппарата не было.

ИА “Орелград”