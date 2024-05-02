В библиотеке Бунина покажут фильм «Орёл послевоенный»

2.5.2024 | 17:33 История, Новости

Показ запланирован на 7 мая.

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Видеоматериал расскажет о восстановлении нашего города после Великой Отечественной войны. Фильм составят фрагменты документальной хроники, фотографии из семейных архивов, интервью с детьми военного времени и их родственниками, архивные материалы из газет.

В роли ведущих выступили орловские школьники и студенты, участники регионального движения «Волонтёры культуры».

Презентация станет итогом большой исследовательской работы, которую ещё в минувшем году начала команда проекта «Орёл послевоенный: разговоры о важном». Проект создавался при библиотеке имени Бунина и реализовывался при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи.

Показ начнётся в 12:00. Вход бесплатный.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»


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