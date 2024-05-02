В Орле объяснили, сколько длится нормальный рабочий день

С необходимыми разъяснениями выступила инспекция труда.

Государственная инспекция труда в Орловской области рассказала о том, какой должна быть нормальная продолжительность рабочего времени в неделю. По данным ведомства, таковой считается неделя, продолжительность рабочего времени в течение которой не превышает 40 часов. Однако для некоторых категорий работников установлена сокращенная продолжительность рабочего времени: для работников в возрасте до 16 лет – не более 24 часов в неделю; для работников в возрасте от 16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю; для работников, являющихся инвалидами I или II группы – не более 35 часов в неделю.

Для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий труда (СОУТ) отнесены к вредным условиям труда 3-й или 4-й степени или опасным условиям труда рабочая неделя должна составлять не более 36 часов. «Если максимальную продолжительность рабочего времени за неделю невозможно соблюдать по условиям производства (работы), в организации может вводиться суммированный учет рабочего времени», – добавили в Госинспекции труда.

Использование рабочего времени в Орловской области недавно подсчитали аналитики Орелстата. Согласно их расчетам, средняя фактическая продолжительность рабочего дня в 2023 году в регионе составила 7,14 часа и была выше, чем в январе-декабре 2022 года, на 0,7 процента. Средняя продолжительность рабочего дня в течение прошлого года заметно варьировалась.

Так, в первом полугодии 2023 года она составила 7,46 часа, во втором полугодии – 7,35 часа, в январе-сентябре 7,08 часа и в целом по году – 7,14 часа. Также статистики подсчитали, что в первой половине 2023 года в среднем на одного работника было отработано 425,4 часа, во втором полугодии – 867,2 часа, в январе-сентябре – 1296,5 часа, в целом по году – 1764,8 часа.

ИА «Орелград»