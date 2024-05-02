В Орле под КРТ изменят Правила землепользования и застройки?

Перспективная территория в Заводском районе готовится под возведения жилья.

Приказ о подготовке изменений в Правила землепользования и застройки городского округа путем их уточнения издан в начале апреля профильным управлением администрации региона. БУ ОО «АрхПлан» поручено до 5 августа 2024 года разработать и представить в управление градостроительства области изменения в ПЗЗ в части отображения объединенной зоны охраны объектов культурного наследия регионального историко-культурного значения:

«Дом жилой», XIX в., ул. 1-я Посадская, д. 44,

«Дом жилой», XIX в., ул. Гагарина, д. 19,

«Дом жилой», XIX в., ул. Гагарина, д. 21.

Также необходимо уточнение материалов по обоснованию Генерального плана Орла в части отображения объединенной зоны охраны объектов культурного наследия. Кроме того, информацию нужно разместить в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования и государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

Напомним, администрация Орла недавно опубликовала проект постановления о комплексном развитии территории между улицами 1-й Посадской, Черкасской, Гагарина. Площадь для КРТ – 0,18 гектара. На ней расположен один аварийный дом и ряд хозпостроек. На соседних участках, где находились «пункт приема стеклотары», магазин, автостоянка, уже кипит работа и установили ограждения.

ИА “Орелград”