Бывший замгубернатора Орловской области покинул Минсельхоз

Дмитрий Бутусов потерял ответственную должность.

Новость сообщило издание Milknews. Известно, что Бутусов передал свой пост Галине Сафиной, выполнявшей обязанности его заместителя. В Министерстве сельского хозяйства России чиновник, знакомый орловцам, трудился с 2020-го года (руководителем департамента животноводства и племенного дела).

По информации «Орёлтаймс», по факту увольнение не являлось добровольным. СМИ, ссылаясь на собственные источники, называет его причиной «излишнее лоббирование интересов некоторых игроков аграрного рынка нашего региона».

В Орловскую область Бутусов попал при губернаторе Потомском, хотя продолжал работать и при Клычкове. Известно, что он окончил Марийский государственный технический университет (по специальности «инженер-механик») и Санкт-Петербургский государственный университет (по специальности «мастер делового администрирования»).

На Орловщине чиновник также занимался управлением в сфере сельского хозяйства. В частности, работал заместителем председателя правительства области по агропромышленному комплексу.

ИА «Орелград»