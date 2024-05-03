В Орловской области стало больше сверхдорогих иномарок

Их количество выросло до 16 штук.

Об этом сообщили в Управлении ФНС по Орловской области. Речь идёт об автомобилях стоимостью от 10 миллионов рублей, которые зарегистрированы именно на физических лиц.

Сейчас служба начисляет соответствующий налог за 2023-й год. Отмечается, что в новом отчётном периоде количество таких машин увеличилось на 44%.

«Сумма транспортного налога, исчисленного гражданам – владельцам дорогостоящих автомобилей за 2023 год составила 2,3 миллиона рублей», – рассказали в ФНС.

Существует официальный список таких машин, составленный Министерством промышленности и торговли. В перечень входят 517 автомобилей.

ИА «Орелград»