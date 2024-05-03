В облсуде объяснили прекращение дела Парахина

Его возвращали на дополнительное расследование пять раз.

Комментарий на эту тему опубликовала пресс-служба Орловского областного суда.

Как пояснили в учреждении, первый заместитель прокурора области, оспаривая последнее постановление о закрытии дела, не привёл новых доводов против такого решения. В связи с этим ему отказали в ходатайстве. Суд счёл новую попытку возобновить расследование необоснованной.

Напомним, что дело касалось строительства дороги в Орловском районе. Его возбуждали по статье «злоупотребление полномочиями».

Делом занимался Следственный комитет. Оно неоднократно прекращалось из-за отсутствия состава преступления, но затем эти решения успешно отменялись, в основном, прокуратурой. Однако на этот раз возобновить расследование не удалось.

Также ещё в 2022-м году внимание на данное дело обратил глава СК Александр Бастрыкин.

ИА «Орелград»