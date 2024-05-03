Этой ночью на Орловщине может похолодать до минус трёх

Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Внезапные заморозки ожидаются в период с 21 часа сегодняшнего дня до 9 часов 4-го мая.

Как уточняют «Вести-Орёл», согласно более детальному прогнозу Орловского гидрометцентра, ночное похолодание окажется более гуманным – до ноля градусов. Сегодня и завтра днём будет около плюс тринадцати.

Ночью на 5-е мая ожидается около плюс шести, а в воскресенье днём воздух прогреется до плюс семнадцати градусов. Однако день будет пасмурным и ветреным (до семи метров в секунду), также возможны осадки.

ИА «Орелград»