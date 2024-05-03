В Орловской области изъяли гигантскую партию наркотиков

Полиция нашла у орловца 1,3 килограмма синтетики.

Информацию сообщили в пресс-службе Управления МВД по Орловской области.

Обладателем незаконных веществ являлся 38-летний житель Орла. Полиция задержала мужчину в Советском районе на территории лесопарка. Непосредственно при нём находилось только 6,82 грамма мефедрона.

Однако куда более серьёзный улов ожидал правоохранителей в гараже, принадлежащем данному гражданину. Там изъяли ещё 486 грамм мефедрона, 526 производного N-метилэфедрона, а также 271 грамм МДМА. Наркотики предназначались для дальнейшего сбыта в нашем регионе.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Орловец будет ждать суда под стражей.

В настоящее время в рамках дела полицейские проводят необходимые оперативные и розыскные мероприятия и следственные действия. МВД устанавливает соучастников, а также выявляет канал, по которому наркотики попали на Орловщину.

ИА «Орелград»