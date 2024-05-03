В Орле начали строить новый выезд из Зареченского

3.5.2024 | 11:00 ЖКХ, Новости

Дорога пройдёт по улице Витольда Почерина.

Фото: obl1.ru

Она начнётся от улицы Зеленина (непосредственно на территории микрорайона Зареченский) и дойдёт до улицы Царёв Брод (в посёлке Орлик в Образцовском сельском поселении Орловского муниципального округа). Дорога будет двухполосной. Её длина составит 855 метров.

Как сообщает телеканал «Первый областной», планируется обустроить не только проезжую часть, но и тротуары, а также освещение. Стоимость строительства – 202 миллиона рублей.

Работы должны окончиться 1 июня будущего года. Их выполняет ООО «Строй-Проект» (в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»).

ИА «Орелград»


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