Орловцев позвали на конкурс «Семья глазами подростков»

Межрегиональный художественный конкурс стартует уже 15 мая.

Конкурс «Семья глазами подростков» проводится по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения, председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации. Но региональный этап пройдет и в Орловской епархии, поэтому орловцы могут принять в нем участие. Региональный этап стартует 15 мая и продлится по 10 июля текущего года.

«Это творческое состязание, по замыслу организаторов, привлечет внимание детей к самому дорогому, что может быть у человека — семье и ее традиционным ценностям, а также поможет исследованию своих корней и подтолкнет к изучению родословных, – сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ. – Участие в творческом состязании могут принять подростки в возрасте от 13 до 17 лет. Основные темы номинаций: «Я и моя семья»; «Традиции моей семьи»; «Мои героические предки» (эта тема посвящена ветеранам Великой Отечественной войны)».

Рисунки на суд конкурсной комиссии необходимо направить до 5 июля. Работы не рецензируются и не возвращаются. Законный представитель участника должен дать согласие на обработку персональных данных. Каждая работа должна сопровождаться согласием родителей о передаче прав на использование работы организаторам. Критерии оценки будут следующими: раскрытие темы, эстетическое восприятие представленной работы, соответствие представленной работы теме конкурса и оригинальность.

В конкурсе могут принимать участие обучающиеся общеобразовательных организаций среднего профессионального образования и профессионального обучения, организаций дополнительного образования, воскресных школ, воспитанники других детских учреждений России, а также их педагоги. Конкурс проводится в двух возрастных категориях: 13-14 лет и 15-17 лет. Межрегиональный этап конкурса пройдет с 16 июля по 30 ноября 2024 года на территории курорта «Роза Хутор». Для участия в нем будут сформированы команды из победителей, занявших первые места на региональном этапе.

Возрастное ограничение: 16+

ИА «Орелград»