В горсовете назвали бюджетные потери Орла из-за ДТП

Аудиторы провели краткий обзор проведенных контрольных мероприятий.

Депутаты Орловского горсовета на прошедшей сессии заслушали отчет Контрольно-счетной палаты города Орла по итогам 2023 года. Аудиторы представили краткий обзор проведенных проверок, в том числе проверки законности и эффективности использования МКУ «Объединенный муниципальный заказчик» бюджетных средств, выделенных в 2021 и 2022 годах на ремонт и реконструкцию улично-дорожной сети областного центра.

В своем отчете аудиторы указали на то, что в проверяемом периоде отсутствовал должный контроль со стороны учреждения за ходом выполнения работ по отдельным объектам. Не проводилось освидетельствование значительной части скрытых работ. Объемы работ, указанные в актах о приемке, не всегда подтверждаются актами освидетельствования скрытых работ. По оценкам КСП, это привело к неправомерным расходам бюджетных средств в сумме 237,9 тысячи рублей и неэффективным расходам бюджета в сумме 14,819 миллиона рублей.

«Принятие должностными лицами МКУ «ОМЗ г. Орла» услуг по разработке сметной документации на ремонт отдельных объектов улично-дорожной сети города Орла без понижающих коэффициентов и последующее выполнение работ и их оплата привело к ущербу бюджету города Орла в сумме 5,238 миллиона рублей», – следует из отчета.

Кроме того, неудовлетворительное состояние улично-дорожной сети города Орла, несвоевременное устранение или не устранение учреждением предписаний надзорных органов привело к систематическому предъявлению и оплате административных штрафов. Свою лепту внесли и автовладельцы, подавшие иски к учреждению и администрации города за свои разбитые автомобили, пострадавшие в ДТП из-за неудовлетворительных дорожных условий. Они требовали в судах возмещения причинённого им материального ущерба и выигрывали такие процессы не раз. Из-за вышеперечисленного потери бюджета Орла составили в 2021 году 13,437 миллиона рублей, в 2022 году – 15,895 миллиона.

ИА «Орелград»