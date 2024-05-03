В Орле обучат пчеловодству и агротуризму

Занятий пройдут на базе Орловского государственного аграрного университета.

Как сообщили в Орловском ГАУ, в стенах вуза заработала очередная «Школа фермера», слушателей которой обучат пчеловодству и агротуризму. На занятия записались 25 жителей Орловской области, в основном владельцы личных подсобных хозяйств (ЛПХ) и главы крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ). Они прослушают онлайн-лекции, а также примут участие в выездных практических занятиях. Из 25 участников 18 будут изучать организацию сельского туризма и 7 человек – пчеловодство. Всего было подано 42 заявки.

«Обучение стартовало с бизнес-модуля: основы организации и функционирования крестьянско-фермерских хозяйств, правовые аспекты деятельности, налогообложение, сельхозкооперация, меры господдержки», – уточнили в Орловском ГАУ, добавив, что в этом году школа подготовит специалистов агробизнеса для 12 муниципальных образований Орловской области. Среди участников – жители Болховского, Верховского, Дмитровского, Залегощенского, Колпнянского, Мценского, Ливенского, Новосильского, Орловского, Покровского, Урицкого и Хотынецкого районов.

«Школа фермера» полезна начинающим аграриям и тем владельцам ЛПХ, которые хотят вывести бизнес на уровень фермерского, – говорит ректор Орловского ГАУ Владимир Масалов. – Участие в проекте не только дает знания по специальности, но и позволяет претендовать на господдержку в будущем. При успешном завершении обучения участники получат диплом установленного образца и готовый бизнес-план. С этими документами они уже могут претендовать на грант».

«Школа фермера» – это федеральный образовательный проект, который уже пять лет реализуется на базе ведущих аграрных вузов и сельхозпредприятий с целью подготовки профессиональных кадров для сельского хозяйства. С 2020 года в его рамках образование получили более 5,5 тысячи специалистов. В 2024 году планируется участие в проекте 80 ионов страны, он стартовал уже в 32 регионах, в том числе в Орловской области.

ИА «Орелград»