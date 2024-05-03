Орловчанку осудили за фиктивный брак с иностранцем

Женщина полностью признала свою вину.

Северным районным судом города Орла вынесен обвинительный приговор в отношении 39-летней орловчанки. Ее наказали за фиктивный брак с иностранцем. Женщине назначено наказание в виде условного лишения свободы на 2 года с испытательным сроком также в 2 года. Как пояснили в пресс-службе суда, орловчанку признали виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 322.1 Уголовного кодекса РФ (организация незаконного пребывания в РФ иностранных граждан, совершенная организованной группой).

«Из материалов уголовного дела следовало, что в период с декабря 2020 года по июль 2022 года женщина, действуя в сговоре с двумя своими знакомыми, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, обеспечила иностранному гражданину незаконную возможность получения разрешения на временное проживание на территории РФ в упрощенном порядке», – сообщили в суде.

Иными словами, за денежное вознаграждение она заключила фиктивный брак с иностранцем, который благодаря этому получил разрешение на временное проживание на территории России вне квоты, затем незаконно зарегистрировался по месту жительства. Более того, было установлено, что для подсудимой данный механизм превратился в своего рода бизнес. Было установлено, что за указанный выше период времени она «создала условия для незаконного пребывания в стране нескольких иностранцев, а полученное от них денежное вознаграждение она и ее сообщники разделили между собой».

В судебном заседании подсудимая свою вину в содеянном полностью признала. При вынесении наказания было учтено и то, что она добровольно сообщила правоохранительным органам «информацию, способствующую раскрытию преступлений и изобличению ее соучастников». Приговор суда еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

ИА «Орелград»