Прибыль орловского бизнеса выросла на 5%

Рентабельно работают 184 предприятия региона.

Орелстат сообщил о финансовых результатах деятельности организаций Орловской области в январе-феврале 2024 года. По оперативным данным, сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций региона за указанный период времени в действующих ценах сложился в сумме 3,82 миллиарда рублей. По подсчетам статистиков, 184 предприятия получили прибыль в размере 5,742 миллиарда рублей, а 91 предприятие сработало с убытком на сумму 1,922 миллиарда рублей.

По сравнении аналогичным периодом прошлого года совокупная прибыль орловского бизнеса выросла на 4,9 процента. Удельный вес прибыльных организаций составляет 66,9 процента. Таким образом, я убыточных предприятий составляет 33,1 процента. Для сравнения, по итогам всего 2023 года доля нерентабельного бизнеса составляла 26,1 процента, а общая сумма убытка по итогам прошлого составила 4,947 миллиарда рублей. Стоит отметить и то, что совокупная прибыль орловских организаций в 2023 году превысила 46,8 миллиарда рублей.

Статистика приведена без субъектов малого предпринимательства, кредитных и прочих финансовых организаций, государственных и муниципальных учреждений. Также Орелстат сообщает, что кредиторская задолженность предприятий региона на конец февраля 2024 года составила 101,326иарда рублей, в том числе просроченная – 2,731 миллиарда рублей, или 2,7 процента от общей суммы.

«Дебиторская задолженность на конец февраля 2024 года составила 97,005 миллиарда рублей, из нее просроченная – 1,553 миллиарда рублей, или 1,6 процента от общего объема дебиторской задолженности (на конец февраля 2023 года – 2,1 процента, на конец января 2024 года – 1,5 процента», – информирует Орелстат.

ИА «Орелград»