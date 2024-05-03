Орловцу дали большой срок за большую партию наркотиков

Сбыть их он не успел, но попытался.

Ливенский районный суд вынес приговор по делу, возбуждённому в отношении 33-летнего местного жителя. Как сообщает прокуратура Орловской области, мужчина пытался сбыть наркотические средства общей массой 561 граммов.

«Реализовать» незаконный товар планировалось с помощью так называемых закладок. Отягчающим обстоятельством стал не только размер партии, но и то, что преступление совершалось группой лиц и по предварительному сговору. В отношении подельников возбудили отдельные уголовные дела, которые объединили в самостоятельное производство.

Планам наркодельца не дали осуществиться сотрудники полиции. Наркотики изъяли из незаконного оборота. Суд назначил орловцу наказание – 11 лет в колонии строгого режима.

«Приговор районного суда не вступил в законную силу», – уточнили в надзорном ведомстве.

Ранее стало известно, что в Ливенском районе выявили нелегальный алкоцех.

ИА «Орелград»