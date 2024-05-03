В Орловской области нашли нелегальный алкоцех

Его деятельность остановлена.

Об этом рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области. Противозаконные действия пресекли сотрудники Отделения экономической безопасности и противодействия коррупции по Ливенскому району (во взаимодействии с Управлениями ФСБ и Росгвардии по нашему региону).

По текущей информации, двое жителей района (44 и 48 лет) занимались производством, хранением и продажей спиртосодержащей жидкости. Нелегальный цех находился в Ливнах. Соответствующая деятельность велась в приеод с июля 2023-го по февраль текущего годов.

Из незаконного оборота изъяли около 6500 литров спиртосодержащей жидкости крепостью от 9% до 40%. Её общая стоимость потянула на 1,9 миллиона рублей. Также было изъято около 200 литров этилового спирта крепостью 95% (и стоимостью 13 тысяч рублей).

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. На время следствия они будут находиться на свободе, но под подпиской о невыезде.

ИА “Орелград”