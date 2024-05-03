Покупка жилья для сирот вызвала вопросы в Орле

Неприятные вопросы были поставлены аудиторами по итогам проведенной проверки.

«Завышение цен по муниципальным контрактам на приобретение приводит к приобретению меньшего количества жилых помещений и, как следствие, к меньшему количеству обеспечения детей-сирот жильем, что особенно важно при том, что на период проверки у 232 детей-сирот возникло право на получение жилого помещения, но не реализовано», – об этом говорится в отчете Контрольно-счетной палаты города Орла за 2023 год.

Речь идет о результатах проверки деятельности МКУ «Жилищное управление», которые были доведены до сведения депутатов Орловского горсовета. В ее рамках было установлено, что для предоставления квартир детям-сиротам МКУ ЖУ в проверяемом периоде (2022 год и частично 2023 год) было приобретено девять квартир в домах со сроком постройки от 30 до 60 лет. Аудиторы подчеркивают, что такие дома имеют высокий риск перехода в разряд аварийных и подлежащих сносу или реконструкции, что нарушает требования статьи 34 Бюджетного кодекса РФ. По их мнению, указанные сделки привели к неэффективному использованию бюджетных средств в общей сумме 23,976 миллиона рублей.

«По муниципальным контрактам на приобретение жилых помещений для детей-сирот, заключенных с разными физическими лицами, обеспечения исполнения контрактов по 10 муниципальным контрактам оплачены Абросимовым Евгением, который вместе с Джинчарадзе Ириной и Добычиной Анжелой является учредителем ООО «СОРАН+», и по 17 муниципальным контрактам оплачены Джинчарадзе Ириной Станиславовной, которая является генеральным директором и учредителем ООО «Цитадель-Плюс», – говорится также в отчете, представленном в Орловском горсовете народных депутатов.

ИА «Орелград»