В Орловской области ограничили ношение оружия

Особый режим продлится по 12 мая включительно.

Жителям Орловской области рекомендовали ограничить транспортировку, ношение и использование источника повышенной опасности в период по 12 мая. Такие же рекомендации даны представителям юридических лиц, занимающихся торговлей и использованием гражданского и служебного оружия. Как сообщили в региональном Управлении Росгвардии, об этом орловцам сообщают и напоминают сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы, которые проводят дополнительные проверки владельцев оружия и боеприпасов.

«Внимание силовиков сосредоточено на тех гражданах, чьи квартиры и частные домовладения расположены вблизи от мест массового пребывания орловцев, – сообщили в силовом ведомстве. – Посещение публичных мероприятий с любыми видами оружия, в том числе на приобретение которого не требуется специальное разрешение, должно быть исключено.

В ходе проверок росгвардейцы напоминают о рекомендациях ограничить транспортировку, ношение и использование источника повышенной опасности, а также уточняют соблюдение требований хранения оружия и боеприпасов и наличие лицензионно-разрешительных документов. Согласно ведомственной статистике, всего на учете в орловском центре лицензионно-разрешительной работы состоит около 20 тысяч владельцев оружия, в пользовании у которых находится более 35 тысяч различных единиц оружия.

Напомним, что в Орловской области действует программа денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, его частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Оно выплачивается в размерах, установленных правительством региона. Например, боевое ручное стрелковое оружие оценено в 15 000 рублей за единицу; охотничье и спортивное оружие с нарезным стволом, а также комбинированное оружие, в том числе обрезы указанного оружия, — 10 000 рублей за единицу.

Ручное реактивное оружие и гранатометы также можно сдать по 15 000 рублей за единицу, газовые револьверы и пистолеты, в том числе с измененными тактико-техническими характеристиками, — по 5000 рублей за единицу, взрывчатые вещества (кроме пороха) — по 1500 рублей за 100 гр, самодельное огнестрельное оружие — по 2000 рублей за штуку, детонаторы — по 500 рублей за штуку, порох — по 50 рублей за 100 гр, боеприпасы к оружию с нарезным стволом — по 30 рублей за единицу и т.д.

«Денежное вознаграждение не выплачивается в случае, если органами внутренних дел при проверке в порядке, предусмотренном действующим законодательством, установлено, что сданные предметы не являются оружием, его основными частями, боеприпасами, взрывчатыми веществами и взрывными устройствами или являются непригодными к использованию», – предупреждают силовики.

ИА «Орелград»