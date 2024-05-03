Президент России объявил благодарность орловцу и орловчанке

Оба трудятся в сфере образования.
Соответствующий указ размещён на федеральном портале правовой информации. Президентская благодарность объявлена Тамаре Гелле и Евгению Кружкову.
Тамара Гелла заведует кафедрой всеобщей истории и регионоведения в Орловском государственном университете имени Тургенева. Орловчанка является профессором и доктор исторических наук. Благодарность объявлена с формулировкой «за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке высококвалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу».
Кружков преподаёт в Орловском реставрационно-строительном техникуме (в том числе, предмет Основы безопасности жизнедеятельности). Президент отметил орловца «за заслуги в сфере образования».
ИА «Орелград»