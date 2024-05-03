Президент России объявил благодарность орловцу и орловчанке

3.5.2024 | 12:00 Новости, Образование

Оба трудятся в сфере образования.

Фото: kremlin.ru

Соответствующий указ размещён на федеральном портале правовой информации. Президентская благодарность объявлена Тамаре Гелле и Евгению Кружкову.

Тамара Гелла заведует кафедрой всеобщей истории и регионоведения в Орловском государственном университете имени Тургенева. Орловчанка является профессором и доктор исторических наук. Благодарность объявлена с формулировкой «за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке высококвалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу».

Кружков преподаёт в Орловском реставрационно-строительном техникуме (в том числе, предмет Основы безопасности жизнедеятельности). Президент отметил орловца «за заслуги в сфере образования».

ИА «Орелград»


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