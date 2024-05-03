В Орловской области посадили ещё 240 деревьев

В том числе – в память о Великой Отечественной войне.

200 сосен появились на землях лесного фонда в рамках акции «Сад памяти». Работу проделали сотрудники Ливенского лесничества, сообщает «Принт-ТВ».

Ранее, 20 апреля, в день областного субботника, в Орле в парке Победы также появились новые деревья в рамках акции «Сад памяти». Тогда в ней поучаствовал и губернатор Андрей Клычков.

Кроме того, недавно ещё 40 деревьев посадили в Орле у Культурно-досугового центра «Металлург». Об этом проинформировала администрация Орла.

«11 акаций, 3 рябины, 3 липы, 8 клёнов, 15 берез. Перед главным праздником – Днём Победы – планируется высадить ещё 11 берез», – рассказала директор КДЦ Людмила Никитина. Также у «Металлурга» посадили 46 кустарников (25 спирей «Вангутта» и 21 спирея «Грефшейм»).

ИА «Орелград»