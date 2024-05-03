В Орле состоится Крестный ход

Он запланирован на 6-е мая.
В этот день православные христиане вспоминают Георгия Победоносца.
Верующие пройдут с иконами от Михаило-Архангельского собора по Александровскому мосту и улице Ленина до здания кинотеатра «Победа». Некогда здесь находился храм в честь Святого Георгия. Сейчас на этом месте установлен поклонный крест.
После завершения шествия будет отслужен молебен, сообщили в Орловской митрополии. Крестный ход начнётся в 12 часов.
Напомним, что «Победа» давно не работает. Сейчас в здании идут ремонтные и реставрационные работы. Недавно фотографиями «с места событий» поделился губернатор.
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ИА «Орелград»