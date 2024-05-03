Орловцы вывезли за рубеж около десятка животных

Оформить сертификат на вывоз питомца можно в электронном виде.

В текущем году сотрудниками Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям было оформлено на экспорт 36 животных-компаньонов и три птицы. Непосредственно из Орловской области в этом году было оформлено и вывезено за рубеж девять животных-компаньонов, оставшиеся питомцы были вывезены из соседней Курской области, подведомственной территориальному управлению.

«Чаще всего хозяева с домашними питомцами выбирали такие направления, как Египет, Абхазия и Таиланд, – перечислили в ТУ Россельхознадзора. – В список стран для путешествия также вошли страны ЕС, Бразилия, Вьетнам, Грузия, Израиль, Малайзия, Сербия, Таджикистан, Узбекистан и Эквадор. Подача онлайн заявки хозяином животного в системе ECert по оформлению ветеринарного сертификата на вывоз питомца в любую страну мира существенно экономит время на выдачу сопроводительных документов».

В ведомстве напомнили о том, что приближается сезон отпусков, а многие хозяева не желают расставаться со своими питомцами на это время и берут их с собой. Однако для путешествия с животными как за рубеж, так и по России необходимо соблюдать ряд требований. Перевозить питомцев по территории нашей страны проще: для этого надо только оформить ветеринарный паспорт. Сделать это можно в клинике при первой вакцинации животного. В паспорте должны стоять отметки о прививках от различных заболеваний, причем актуальная прививка против бешенства – обязательное условие.

«Прививки действуют один-три года, поэтому их нужно регулярно повторять, – говорят в ведомстве. – С момента последней вакцинации перед перелетом должно пройти не менее 30 дней и не более 12 месяцев. Именно в такой срок формируется и действует иммунитет против болезней. Когда планируется путешествие за границу, лучше сразу поставить животному чип. Номер чипа внесут в ветпаспорт. Прививку от бешенства в таком случае делают после чипирования».

При путешествии авиатранспортом необходимо заранее уточнять требования авиакомпаний и при необходимости перед посадкой предъявлять документы на животного сотрудникам авиакомпании. Если в пути следования планируется пересечение границ Евросоюза, кроме паспорта понадобится евросправка. Ее можно получить в Территориальном управлении Россельхознадзора заранее.

ИА «Орелград»