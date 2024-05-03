В Орле для участников СВО откроют пункт отбора на управленцев

3.5.2024 | 11:21 Новости, СВО

Его создадут в рамках всероссийской программы «Время героев».

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official (иллюстративное)

Специальная кадровая программа действует в России с 1 марта. Текущая цель – отобрать из участников специальной военной операции тех, кто в будущем сможет занять должности в органах государственной и муниципальной власти.

Пункт тестирования в Орле откроется 15 мая на базе Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Андрей Клычков.

Известно, что заявки на прохождении тестирования по всей России подали 44 тысячи участников СВО. Чтобы сделать это, нужно обратиться непосредственно в Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС (по адресу Орёл, Октябрьская, 12).

ИА «Орелград»


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