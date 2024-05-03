В Орловской области наблюдали полярное сияние

3.5.2024 | 12:48 Новости, Общество

Это произошло минувшей ночью.

Фото: vk.com/vk_orel / Юлия Крымова

Теперь очевидцы публикуют в соцсетях фотографии природного явления, необычного для наших широт. Также полярное сияние, кроме регионов, где к нему привыкли, наблюдали в Московской, Ленинградской, Свердловской, Тверской и Белгородской областях.

Причиной стала мощная магнитная буря – третья по силе из тех, что происходили в текущем году. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.

Ожидается, что явление может повториться ближайшей ночью.

Кроме того, на сайте Лаборатории сообщается, что уже сегодня около шести утра (по московскому времени) на Солнце зафиксировали вспышку «высшего балла X». В предыдущий раз подобная активность регистрировалась 22 февраля.

ИА «Орелград»


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