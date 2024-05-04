Количество льготников в Орле выросло в 1,5 раза

Тенденцию роста числа льготников подметили налоговики.

В первом квартале 2024 года в Управление ФНС России по Орловской области поступило 14,3 тысячи заявлений о предоставлении льготы физическим лицам по имущественным налогам. Данный показатель на 56 процентов превзошел данные аналогичного периода 2023 года. Полный перечень льгот по всем видам имущественных налогов можно найти на сайте Федеральной налоговой службы с помощью сервиса «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

«В основном льготы предоставляются в проактивном порядке, но для некоторых категорий налогоплательщиков, например, для пенсионеров, инвалидов, многодетных семей, ряд льгот предоставляется на ограниченный период и требует ежегодного подтверждения, то есть подачи заявления и подтверждающих льготу документов в налоговый орган», – говорят в региональном Управлении ФНС.

Кроме того, налоговая льгота предоставляется на один объект каждого вида имущества. «Например, пенсионеры освобождаются от уплаты налога на одну квартиру, один дом, один гараж; если в собственности пенсионера несколько квартир, то за остальные он обязан платить налоги», – уточняют налоговики. Подать заявление на льготу и подтверждающие право на нее документы можно через МФЦ или с помощью электронного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте налоговой службы. Кроме того, можно посетить налоговую инспекцию лично или отправить заявление и документы почтой.

ИА «Орелград»