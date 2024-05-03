Замруководителя дорожного департамента Орловщины оштрафовали

Чиновник затянул с ответом на обращение.
Как рассказали в прокуратуре Орловской области, административный штраф выписали заместителю главы Департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области.
Причиной стали трудности с общением. Житель области направил в департамент обращение, ответить на которое должен был именно данный чиновник. Однако он сделал это позже установленного срока. Кроме того, ответ не был направлен на почтовый адрес, указанный в обращении.
В итоге, по инициативе прокуратуры, госслужащего оштрафовали на пять тысяч рублей.
Ранее стало известно, что штраф в 2 миллиона выписали подрядчику, который строит дорогу по улице Орловских партизан.
ИА «Орелград»