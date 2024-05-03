Замруководителя дорожного департамента Орловщины оштрафовали

3.5.2024 | 17:29 Закон и порядок, Новости

Чиновник затянул с ответом на обращение.

Фото: ИА «Орелград»

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, административный штраф выписали заместителю главы Департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области.

Причиной стали трудности с общением. Житель области направил в департамент обращение, ответить на которое должен был именно данный чиновник. Однако он сделал это позже установленного срока. Кроме того, ответ не был направлен на почтовый адрес, указанный в обращении.

В итоге, по инициативе прокуратуры, госслужащего оштрафовали на пять тысяч рублей.

Ранее стало известно, что штраф в 2 миллиона выписали подрядчику, который строит дорогу по улице Орловских партизан.

ИА «Орелград»


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