Орловца наказали за подпольную продажу алкоголя

Перед судом предстал житель Хотынецкого района.

В Орловской области житель Хотынецкого района по постановлению суда привлечен к административной ответственности. Наказали его за розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции. Как сообщает пресс-служба Хотынецкого районного суда, мужчина попался полиции при проведении так называемой проверочной закупки. Правоохранителям поступила информация о том, что местный житель на дому нелегально торгует спиртосодержащей жидкостью.

В феврале 2024 года правоохранительные органы провели оперативно-розыскное мероприятие «Проверочная закупка». В нем принял участие знакомый подозрительного гражданина, который явился к нему под видом обычного покупателя. Хозяин дома продал ему полулитровую бутылку алкоголя за 150 рублей, после чего на пороге появились полицейские. Был задокументирован факт продажи.

В случаях торговли самогоном силовики обычно используют две основные нормы: оборот алкоголя лицензии и торговлю спиртосодержащей жидкостью, опасной для здоровья потребителей. В данном случае правоохранители пошли по первому пути. Они решили, что мужчина нарушил нормы Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». Согласно ему монополия принадлежит государству, которое выдает лицензии на производство и оборот спиртосодержащих жидкостей.

У торговца такой лицензии не было. Административное дело на него завели по части 1 статьи 14.17.1 (незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами). Минимальное наказание в рамках ее санкций составляет штраф в размере 30 тысяч рублей. В данном случае суд признал мужчину виновным, но учел данные о личности правонарушителя, его имущественное положение и то, что он признал свою вину. Суд посчитал возможным назначить наказание ниже низшего предела, установленного санкцией части 1 статьи 14.17.1 КоАП РФ. Мужчина получил административный штраф в размере 15 тысяч рублей.

ИА «Орелград»