Сбежавшего орловца поймали и посадили на 30 суток

Мужчина был осуждён за преступления, но отбывать наказание не хотел.

Новосильский районный суд Орловской области рассмотрел материал в отношении осужденного, скрывшегося от отбывания наказания. Как пояснили в пресс-службе суда, ранее данный гражданин был признан виновным в совершении двух преступлений – повторном пьяном вождении и применении не опасного для здоровья насилия в отношении представителя власти. Обвинительный приговор тогда был вынесен Залегощенским районным судом. Гражданин получил наказание в виде штрафа в размере 220 000 рублей. Кроме того, его на 3 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Приговор уголовного суда вступил в законную силу и был направлен на исполнение. Однако осужденный наложенный на него штраф так и не оплатил. Тогда приставы обратились, по подведомственности, в Новосильский районный суд с заявлением о замене осужденному основного наказания другим видом наказания. Ходатайство было удовлетворено, штраф был заменен принудительными работами на срок семь месяцев с удержанием 10 процентов из заработной платы в доход государства.

«Осужденному был определен самостоятельный порядок следования к месту отбывания наказания за счет государства в соответствии с предписанием, выданным территориальным органом уголовно-исполнительной системы по месту его жительства, – сообщили в пресс-службе суда. – В установленный предписанием срок осужденный к месту отбывания наказания не прибыл, в связи с чем был объявлен в розыск. 24 апреля 2024 года осужденный был задержан сотрудниками МО МВД России «Новосильское».

После этого начальник местного филиала уголовно-исполнительной инспекции подал в суд представление о заключении беглого осужденного под стражу на 30 суток (с учетом времени его задержания) до рассмотрения вопроса о замене осужденному наказания в виде принудительных работ на лишение свободы. В судебном заседании осужденный его защитник не возражали против удовлетворения представления. Изучив представленные материалы, суд не нашел объективных и уважительных причин уклонения осужденного от отбывания принудительных работ. Представление было удовлетворено: беглец взят под стражу на 30 суток.

ИА «Орелград»