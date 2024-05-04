Прокуратура потребовала отремонтировать ФАП под Орлом

Бездействие чиновников в этом вопросе было признано незаконным.

Как сообщает Глазуновский районный суд Орловской области, удовлетворены исковые требования прокурора об обязании Глазуновскоой ЦРБ провести ремонт помещения Ловчиковского фельдшерско-акушерского пункта. Прокурор выступил в интересах неопределенного круга лиц. В иске он указал, что ранее была проведена проверка исполнения требований федерального законодательства в сфере здравоохранения в части управления и содержания объектов здравоохранения.

В результате в деятельности Глазуновской ЦРБ были выявлены нарушения. Как сообщил суду прокурор, в помещении Ловчиковского ФАП «на потолке на входе и в кабинете для проведения осмотров имеются значительные дефекты и повреждения, трещины, следы протекания, на стенах происходит отслаивание и разрушение отделочных материалов». Ловчиковский ФАП является структурным подразделением ЦРБ, социально-значимым объектом, предназначенным для оказания первичной доврачебной медико-санитарной помощи и паллиативной медицинской помощи населению, в том числе детям, в сельских населенных пунктах Медведевского сельского поселения.

Прокурор напомнил о том, что в соответствии со своим же уставом Центральная районная больница обязана «не допускать ухудшения технического состояния закрепленного имущества, осуществлять капитальный и текущий ремонт закрепленного за ним имущества». По мотивам проведенной проверки в адрес главного врача ЦРБ было внесено представление, «по результатам рассмотрения которого достаточных мер к устранению нарушений не принято».

Как установил суд, бездействие больницы в решении вопроса о ремонте помещений ФАП нарушает гарантированные законом права граждан на охрану здоровья, доступность и качество медицинской помощи. Поэтому требования прокурора были признаны обоснованными. Иск удовлетворен в полном объеме, но решение еще не вступило в законную силу, отметили в пресс-службе Глазуновского районного суда.

ИА «Орелград»