Орловчанка узаконила реконструкцию квартиры по суду

Дело рассмотрел Новосильский районный суд Орловской области.

Как сообщает пресс-служба Новосильского районного суда Орловской области, местная жительница подала иск к администрациям Новосильского района и Зареченского сельского поселения. Она просила о сохранении ее квартиры в реконструированном и признании права собственности на реконструированное помещение. В иске женщина указала, что она на праве собственности владеет квартиры, расположенной в одноэтажном двухквартирном жилом доме.

«В целях благоустройства жилого помещения женщиной за счет собственных средств самовольно была произведена перепланировка с переустройством квартиры, что привело к созданию нового объекта недвижимости с большей площадью и иной планировкой жилых комнат, – следует из информации суда. – Поскольку ответчиком в согласовании проведенной перепланировки было отказано, истец инициировала обращение в суд».

При вынесении решения суд учел то, что реконструкция была проведена с соблюдением требований технических регламентов, безопасности территорий, инженерно-технических требований, а также с соблюдением требований охраны окружающей среды, экологической и пожарной безопасности. Проведенные работы не повлияли на несущую способность и эксплуатационные качества несущих конструкций. При таких обстоятельствах реконструкция «не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц и не создает угрозу их жизни и здоровью».

«Установив совокупность изложенных выше обстоятельств суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения требования истца в полном объеме. Решение районного суда в законную силу не вступило», – уточнила пресс-служба Новосильского районного суда, добавив, что понятие реконструкции содержится в статье 1 ГрК РФ. Под таковой понимается изменение параметров объекта капитального строительства или его частей: высоты, количества этажей, площади и объема. Также в это понятие включается надстройка, перестройка и расширение объекта, замена и восстановление несущих строительных конструкций.

ИА «Орелград»