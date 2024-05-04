В Хотынецком районе выявили иностранца-нелегала

4.5.2024 | 13:00 Закон и порядок, Новости

Нарушение зафиксировал участковый уполномоченный полиции.

Фото: Управление МВД по Орловской области (иллюстративное)

Подробности рассказали в пресс-службе регионального Управления МВД России.

Было установлено, что жительница поселка Хотынец обратилась в многофункциональный центр и зарегистрировала в своем доме иностранца, зная при этом, что по ее адресу он проживать не будет.

«В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.2 Уголовного кодекса РФ (фиктивная регистрация гражданина РФ по месту пребывания или по месту жительства), – сообщили в пресс-службе УМВД. – Согласно санкции статьи, данное преступление наказывается штрафом либо принудительными работами или лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового».

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ИА «Орелград»


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