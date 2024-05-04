Пострадавшим от насилия детям дали льготу в Мценске

Власти Мценска утвердили порядок выделения путевок в детские лагеря.

Администрация Мценска распорядилась о предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям детей в сфере организации их отдыха и оздоровления в каникулярное время. Поддержка будет оказываться за счет муниципального бюджета «в целях воспитания потребности в организации рационального и содержательного досуга, социальной поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

Меры социальной поддержки детей в Мценске предоставляются в виде частичной оплаты стоимости путевок в государственные загородные лагеря Орловской области и обеспечения бесплатными путевками в пришкольные лагеря с дневным пребыванием. Норма распространяется на детей в возрасте от 7 до 17 лет включительно, услуги по отдыху и оздоровлению предоставляются один раз в год.

Власти Мценска ввели льготу, которая представляет собой право на первоочередное получение путевок в лагеря с дневным пребыванием. В частности, такая льгота положена детям граждан, призванных на военную службу по мобилизации, а также сотрудников органов внутренних дел и нацгвардии, командированных для выполнения задач в ходе специальной военной операции на территории Украины.

В число льготников также включены: дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки в физическом или психическом развитии; дети – жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; дети – жертвы насилия; дети из малоимущих семей; дети с отклонениями в поведении; дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи.

ИА «Орелград»