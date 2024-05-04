Орловской биофабрике предписали прекратить нарушать закон

Предписание компании выдала региональная антимонопольная служба.

Орловское УФАС России вынесло решение по непростому и затянувшемуся делу ФКП «Орловская биофабрика». Предприятие официально признано нарушившим часть 1 статьи 17 Федерального закона «О защите конкуренции». Нарушение выразилось в «злоупотреблении правом на самостоятельное установление во внутреннем положении о закупках перечня оснований для закупки у единственного поставщика, охватывающего практически всю сферу деятельности».

По мнению антимонопольного органа, документ не обосновывает объективно неконкурентные закупки и не ограничивает неконкурентные способы закупки никакими критериями и случаями. Это позволяет предприятию производить закупки товаров, работ и услуг неконкурентным способом, даже если на рынке имеется конкуренция. Такое положение создает возможность привлечения исполнителя без проведения торгов, и, как следствие, приводит к дискриминации и ограничению конкуренции.

Комиссия УФАС решила выдать ФКП «Орловская биофабрика» обязательное для исполнения предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства и совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции. Но отметим, что это решение может быть обжаловано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня его принятия. Так что точка, возможно, еще и не поставлена.

Предписание антимонопольной службы должно быть исполнено до 25 июня 2024 года «путем изменения формулировки соответствующего подпункта и (или) его исключения». О выполнении требования предприятие обязано сообщить в антимонопольный орган, представив соответствующие документы. За невыполнение в установленный срок законного предписания антимонопольного органа частью 2.1 статьи 19.5 КоАП РФ установлена административная ответственность. Причем привлечение к ответственности не освобождает от обязанности исполнить предписание антимонопольного органа.

Напомним, антимонопольное дело было возбуждено в отношении ФКП «Орловская биофабрика» по материалам проверки Минсельхоза РФ. Внутренне положение позволяет осуществлять закупки у единственного поставщика во всех случаях. Было установлено, что биофабрика в 2021 году заключила 70 договоров на общую сумму 66,902 миллиона рублей, из них только четыре договора на 11,869 миллиона было заключено по результатам конкурентных процедур. В 2022 году из 59 договоров на общую сумму 71,305 миллиона рублей только пять договоров на сумму 20,107 миллиона были заключены по результатам конкурентных закупок.

Договоры с единственным поставщиком заключались по таким предметам закупки как: ампулы стеклянного пищевого наполнения, молоко пастеризованное, тара стеклянная для лекарственных средств, гель гидроокиси алюминия, перевозка грузов, поставка минеральных удобрений, ремонт кровли, оказание юридических услуг и пр.

ИА «Орелград»