По поручению Путина в Орле утвердили дорожную пятилетку

Пятилетний план утвердил глава Орловской области Андрей Клычков.

Губернатор Андрей Клычков утвердил пятилетний план дорожной деятельности на территории Орловской области. Действие документа рассчитано на период 2024-2028 годов. Принят он во исполнение перечня поручений президента Владимира Путина, которые глава государства дал по итогам совещания по вопросам дорожного строительства еще в июле 2022 года. Также пятилетний план выполняет требования протокола заседания президиума Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ, прошедшего в январе 2024 года под председательством зампреда правительства страны Марата Хуснуллина.

Андрей Клычков поручил региональному департаменту дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ по мере необходимости актуализировать пятилетний план дорожной деятельности. Подобный документ в Орловской области был принят в декабре 2022 года, но теперь он признан утратившим силу. Контроль за исполнением мероприятий пятилетки губернатор возложил на своего на первого заместителя.

План состоит из двух основных разделов: деньги будут выделяться на строительство и содержание дорожных объектов. Общий объем финансирования запланирован в сумме 25,36 миллиарда рублей. Доля федерального бюджета в нем составит 3,73 миллиарда рублей, областного бюджета – 21,542 миллиарда рублей, муниципальных бюджетов – 54,641 миллиона рублей. Кроме того, из иных источников финансирования планируется привлечь еще 32,571 миллиона рублей.

План получился довольно большим. В числе прочего он предусматривает ремонт мостов через реку Зуша в Новосильском районе и через реку Ока в Мценском районе. Также планируется строительство автомобильных дорог общего пользования регионального значения – обходов населенны пунктов Красная Заря, Колпна и Малоархангельск. В Ливенском районе обещают реконструировать автомобильные дороги общего пользования межмуниципального и регионального значения «Ливны – Навесное» и «Ливны – Красная Заря».

Капитальный ремонт ожидает дороги общего пользования «Колпна – Моховое – граница Курской области», «Болхов – «Орел – Витебск», «Глазуновка – Тросна» – Богородское – Кромы», «Змиевка – Никольское» в Свердловском районе, «Калуга – Орел» – санаторий «Дубрава» в Орловском муниципальном округе. В планах также – проектирование и капитальный ремонт моста через реку Цкань на 19 километре дороги Болхов – «Орел – Витебск» в Болховском районе.

ИА «Орелград»