Программу цифровой трансформации лишили части денег

Власти региона в новой редакции утвердили важную госпрограмму.

Правительство Орловской области внесло изменения в собственное распоряжение, принятое в марте 2022 года. Согласно ему в новой редакции утвержден паспорт программы цифровой трансформации региона. До последнего времени на 2024 год было предусмотрено финансирование в размере 231,432 миллиона рублей, но после внесения поправок оно оказалось сокращено до 205,706 миллиона рублей.

«Затраты на увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов к 2030 году сокращены с 29,199 до 28,026 миллиона рублей, – следует из аналитического отчета, подготовленного специалистами производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс, – на достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления до 100 процентов к 2030 году – с 438,648 до 414,096 миллиона рублей».

Одновременно с сокращением финансирования у программы появились новые задачи. К их числу, например, дополнительно отнесены: повышение экономической и физической доступности продукции агропромышленного комплекса за счет использования цифровых решений; обеспечение отрасли сельского хозяйства высококвалифицированными кадрами, обладающими цифровыми компетенциями; снижение издержек и себестоимости продукции АПК.

Также поставлены новые задачи, такие как обеспечение полноты и достоверности данных о ситуации в АПК, повышение открытости информации для предприятий АПК, сокращение незаконного оборота продукции АПК и повышение качества планирования мероприятий АПК. Программой также предусмотрена алгоритмизация и роботизация с применением сквозных цифровых технологий тех процессов государственного управления, которые могут быть автоматизированы.

Кроме того, в список задач входит снижение социальной напряженности и повышение качества жизни населения за счет возможности заказывать и получать результаты предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Предусмотрено стимулирование внедрения цифровых технологий и решений для повышения эффективности производства на промышленных предприятиях за счет применения мер государственной поддержки.

Также ставится задача популяризации механизмов государственной поддержки в сфере цифровизации промышленности и привлечение промышленных предприятий к их использованию, развитие информационного взаимодействия и кооперации, повышение вовлеченности предприятий в единую цифровую среду. Потенциал государственной информационной системы промышленности (ГИСП) планируется использовать для развития и повышения конкурентоспособности орловских промышленников.

ИА «Орелград»