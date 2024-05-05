Десятки травматов пытались пронести в орловские суды

Орловские приставы отчитались о работе по охране зданий и помещений судов.

В Орловской области в первом квартале 2024 года при выполнении задач по охране и осуществлению пропускного режима в зданиях судов судебными приставами по ОУПДС были пресечены попытки проноса 587 запрещенных предметов. В их числе оказались: 93 единицы газового и травматического оружия, 26 электрошоковых устройств и 468 иных предметов, представляющих угрозу для безопасности окружающих. Данные привела пресс-служба регионального Управления ФССП России.

ОУПДС расшифровывается как обеспечение установленного порядка деятельности судов. Как говорят в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Орловской области, это одна из приоритетных задач ведомства. В ежедневном режиме судебные приставы по ОУПДС охраняют здания регионального арбитражного суда и Орловского областного суда, а также 29 зданий районных судов и 48 помещений судебных участков мировых судей.

«Благодаря четкой работе судебных приставов по ОУПДС запрещенные предметы, которые могли быть использованы в качестве орудия нападения, в суд пронесены не были. Чрезвычайных происшествий в зданиях судов не допущено», – подчеркнули в региональном Управлении ФССП. Правовой статус судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов на самом деле шире простой охраны зданий и обеспечения порядка в процессах судебных заседаний. Судебный пристав по ОУПДС обеспечивает законность и правопорядок в суде, предупреждая и пресекая правонарушения, в том числе и применяя различные меры воздействия на правонарушителей.

ИА «Орелград»