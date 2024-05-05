В Ливнах выделят 6 миллионов рублей на детский отдых

На каникулах дети по традиции будут отдыхать в пришкольных лагерях.

Администрация города Ливны распорядилась об организации отдыха детей в каникулярное время в 2024 году. Финансирование предусмотрено в рамках муниципальной программы «Образование в городе Ливны». Постановление принято в целях создания условий для отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних, профилактики безнадзорности и правонарушений. Так, власти города установили среднюю стоимость питания в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием, организованных на базе муниципальных образовательных организаций.

В 2024 году она составляет 227,5 рубля на одного ребенка в день. Таким образом, расходы на питание составят 4777,5 рубля на одного ребенка при продолжительности смены 21 день в период летних каникул. Кроме того, утвержден список организаций, на базе которых будут работать летние лагеря. В него включены восемь муниципальных школ, а также Центр творческого развития имени Н.Н. Поликарпова, Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и Спортивная школа города Ливны.

Управлению общего образования поручено организовать отдых детей за счет средств бюджета города Ливны. В этом году на мероприятия по организации оздоровительной кампании детей местная казна выделит 6,027 миллиона рублей. Власти также распорядились обеспечить взаимодействие с заинтересованными организациями и ведомствами по вопросам развития различных форм отдыха, оздоровления и занятости детей, в том числе активных и экономичных форм отдыха и занятости.

В городе будет налажен сбор и анализ информации о подготовке и ходе детской оздоровительной кампании, а также мониторинг эффективности и качества оздоровления. Особое внимание администрация требует обратить на обеспечение безопасности детей в пришкольных лагерях. Управлению культуры, молодежной политики и спорта поручено организовать проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий в период проведения летней оздоровительной кампании.

Центру занятости населения Ливенского района рекомендовано организовать во взаимодействии с образовательными организациями временное трудоустройство несовершеннолетних в период летних каникул. Ливенской центральной районной больнице рекомендовано провести медосмотры персонала пришкольных лагерей и обеспечить дежурство медицинских работников в этих лагерях. Советы администрация города дала даже СМИ: им рекомендовано обеспечить всестороннее информационное освещение детской оздоровительной кампании.

ИА «Орелград»