Орловчанка оплатила наркотики картой дочери

Женщина объяснила суду, что собственные карты у нее арестованы.

Вступило в силу решение по уголовному делу о незаконном приобретении наркотических средств без цели сбыта в крупном размере, рассматривал которое Железнодорожный районный суд города Орла. Местная жительница, на иждивении имеющая двоих несовершеннолетних детей, была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса РФ. Было установлено, что в мае 2023 года она через мобильное приложение приобрела около 2 граммов наркотического средства пирролидиновалерофенон.

Получив от продавца координаты тайника, женщина направилась к нему, чтобы забрать наркотик. Однако на месте происшествия она была задержана сотрудниками полиции, проводившими оперативное мероприятие. Подсудимая пояснила, что наркотик приобрела через некий «интернет-магазин», работающий в автоматическом режиме. Через мессенджер «Телеграм» она получила фотографию и описание места нахождения закладки наркотическим средством, которая располагалась возле строительного рынка. Наркотик женщина спрятала в свою сумочку, где его и нашли полицейские.

Подсудимая в судебном заседании вину в совершении инкриминируемого ей преступления признала в полном объеме, но отказалась от дачи показаний. Поэтому были заслушаны показания, которые она давала на стадии дознания. Женщина подтвердила, что оформила заказ через бот. После этого через банковское приложение она оплатила свой заказ на сумму около 4 тысяч рублей. При этом женщина использовала банковскую карту, выпущенную на имя ее несовершеннолетней дочери. Подсудимая пояснила, что сама пользуется данной картой, так как на ее банковские счета наложены аресты. Суд наказал ее лишением свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ИА «Орелград»