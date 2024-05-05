Под Орлом осудили черного лесоруба

Мужчину признали виновным в совершении преступления против экологической безопасности.

Обвинительный приговор вынес Малоархангельский районный суд Орловской области, а предстал перед ним житель Глазуновского района. Было установлено, что в октябре 2022 года он совершил незаконную вырубку в лесном массиве, а именно в урочище «Панская Дубрава», относящегося к участкам лесного фонда Малоархангельского участкового лесничества казенного учреждения «Глазуновское лесничество».

«Данный гражданин на принадлежащем ему тракторе прибыл в лесной массив и, используя в качестве орудия имеющуюся при себе бензопилу, произвел полное отделение от корневой системы двух сырорастущих деревьев породы «Дуб» семейства Буковые, – сообщила по этому поводу пресс-служба суда. – Спиленные стволы деревьев он перевез на тракторе к себе домой, где впоследствии частично разделил на фрагменты и частично использовал для отопления печи, тем самым распорядился ими в личных целях по своему усмотрению».

По утвержденной правительством страны методике был подсчитан материальный ущерб, причиненный Российской Федерации. Он превысил 270 тысяч рублей, то есть это ущерб в особо крупном размере. В судебном заседании подсудимый признал вину в полном объеме и в содеянном раскаялся. С учетом смягчающих и отягчающих вину обстоятельств подсудимому назначено наказание в виде условного лишения свободы. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

ИА «Орелград»