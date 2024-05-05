Орловцы стали чаще звонить в налоговый контакт-центр

Жители региона активно обращаются к налоговикам за консультациями.

Как сообщает Управление ФНС России по Орловской области, в первом квартале текущего года сотрудники ведомства по телефону проконсультировали около 1,7 тысячи граждан. В налоговый контакт-центр орловцы совершили на 267 звонков больше, чем годом ранее. Кстати, всего в 2023 году в налоговую службу региона поступило 5,5 тысячи телефонных звонков граждан.

«Телефонное информирование специалисты налоговых органов Орловской области осуществляют с использованием общефедерального телефонного номера Единого контакт-центра: 8-800-222-22-22, – уточнили в Управлении ФНС. – Предоставление услуги по многоканальному номеру осуществляется бесплатно на всей территории РФ. Обратившись в контакт-центр, граждане могут получить консультацию практически по любому вопросу».

Так, специалисты областной налоговой службы проконсультируют позвонивших по вопросам налогообложения имущества, разъяснят порядок получения льгот и налоговых вычетов, расскажут о графике работы налоговых органов и ответят на другие интересующие граждан вопросы. В ведомстве подчитали, что в первом квартале 2024 года самой горячей была тема декларирования доходов граждан. Примерно половина звонков орловцев касалась именно ее.

«Напомним, что представить декларацию о доходах необходимо при получении дохода от продажи недвижимого имущества, находящегося в собственности менее 5 лет, или дохода от продажи транспортных средств, находящихся в собственности менее 3 лет, – говорят в областной налоговой службе. – Кроме того, обязанность отчитаться о доходах возникает в случае получения подарка не от близких родственников, вознаграждения по договорам, в том числе гражданско-правового характера, имущественного найма и иным, выигрыша до 15 тысяч рублей от операторов лотерей, распространителей, организаторов азартных игр. Оплатить налог, исчисленный в декларации, необходимо не позднее 15 июля 2024 года».

ИА «Орелград»