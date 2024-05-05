Сотни орловцев признались, что сдают жилье в аренду

Более 400 «рантье» региона отдали государству часть своих доходов.

В Орловской области в 2024 году физическими лицами было представлено в налоговые органы 409 деклараций по форме 3-НДФЛ по доходам от сдачи имущества в аренду в прошлом году. Как сообщили в региональном Управлении ФНС России, заявленная налогоплательщиками сумма дохода за 2023 год составила 49,6 миллиона рублей, что на 35,9 процента выше показателя 2022 года. В ведомстве напомнили гражданам, что декларировать доходы от сдачи имущества в аренду нужно даже в том случае, если дом или квартира сдается на сутки.

Причем для расчетов с государством не важно, в какой форме был заключен договор – устно или письменно. УФНС также обращает внимание на то, что «к декларируемым доходам относятся не только доходы от продажи имущества, находящегося в собственности меньше минимального срока владения, подарки, полученные не от близких родственников, выигрыши в лотерею, но и доходы, полученные от сдачи имущества в аренду». Также сдать декларацию о доходах должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица.

«Управление ФНС России по Орловской области напоминает: если налоговая декларация по НДФЛ в отношении доходов не была подана физическим лицом в установленный срок, налоговая проверка проводится на основе имеющихся у налоговых органов документов (информации) о таком налогоплательщике и об указанных доходах», – предупреждают в ведомстве.

Напомним, что декларационная кампания 2024 года стартовала 1 января. Определенным категориям граждан отчитаться о своих доходах за прошлый год необходимо не позднее 2 мая 2024 года. Данный срок не распространяется на получение налоговых вычетов. Декларацию можно подать в любое время в течение года. Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 2024 года. За нарушение сроков подачи декларации и уплаты НДФЛ налогоплательщик может быть привлечен к ответственности в виде штрафа и пени.

ИА «Орелград»