Орловский округ заработал сотни миллионов за три месяца

Окружные власти представили отчет об исполнении бюджета.

Администрация Орловского муниципального округа представила отчет об исполнении местного бюджета по итогам первого квартала 2024 года. В соответствии с законом он был рассмотрен Окружным советом народных депутатов. Из отчета следует, что доходы бюджета муниципального округа за первый квартал сложились в сумме 641,527 миллиона рублей, что составляет 25 процентов от годового плана. В структуре поступлений налоговые доходы составили 24,6 процента, или 157,47 миллиона рублей, неналоговые доходы – 5,4 процента, или 34,767 миллиона рублей.

Безвозмездные поступления из областного бюджета составили 70 процентов, или 449,289 миллиона рублей. То есть, округ по-прежнему является дотационным, хотя и обладает развитой промышленностью. Основным налоговым источником доходов бюджета муниципального округа (61,9 процента) стал налог на доходы физических лиц, то есть простых граждан. Поступления по нему за первый квартал 2024 года составили 97,524 миллиона рублей, или 19,3 процента к годовому плану.

Чуть более 15 миллионов рублей округ получил от акцизов по подакцизным товарам и продукции, производимым на территории Российской Федерации и формирующим Дорожный фонд муниципального округа. Налоги на совокупный доход обеспечили 12,2 процента общего объема собственных доходов бюджета, в абсолютном выражении они составили 23,519 миллиона рублей. Поступления по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, сложились в сумме 2,011 миллиона рублей, или всего 9,8 процента к годовому плану.

Доходы по некоторым направлениям оказались сверхплановыми. Например, поступления по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, оцениваются в 11,482 миллиона рублей. Эта сумма составляет 62,1 процента от годового плана, но стоит учесть, что до конца года осталось еще 9 месяцев. Поступления по единому сельскохозяйственному налогу и вовсе уже превзошли 100 процентов годового плана и составили 10,009 миллиона рублей.

Имущественные налоги обеспечили 10,8 процента общего объема собственных доходов бюджета муниципального округа. Они принесли в местную казну 20,699 миллиона рублей. Так, поступления по земельному налогу составили 19,598 миллиона рублей (16,4 процента к годовому плану), и налог на имущество физических лиц исполнен в объеме 1,1 миллиона рублей (4,7 процента).

ИА «Орелград»