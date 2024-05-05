Работу Столовой №30 оценивали формально?

Контрольно-счетная палата проверила муниципальное предприятие.

Контрольно-счетная палата города Орла отчиталась о результатах проверки эффективности деятельности МУП «Столовая № 30» и использования переданного ей в хозяйственное ведение муниципального имущества в 2022 и 2023 годах. Аудиторы выяснили, что предприятие работает прибыльно. Например, в 2022 году по сравнению с 2021 годом прибыль увеличилась на 724 тысячи рублей, или в 9,1 раза, и составила 813 тысяч рублей. Выручка столовой за этот же период времени увеличилась в 1,8 раза. Но не обошлось без замечаний.

«При рассмотрении результатов финансово-хозяйственной деятельности МУП «Столовая № 30» в 2022 году членами балансовой комиссии и управления муниципального имущества и землепользования (УМИЗ) не дана достоверная оценка финансово-хозяйственной деятельности предприятия, что свидетельствует о формальном подходе балансовой комиссии к исполнению своих функций, – говорится в отчете КСП. – В нарушение Федерального закона № 161-ФЗ УМИЗ неэффективно исполняло полномочия по контролю за деятельностью МУП «Столовая № 30».

По мнению аудиторов, в нарушение действующего законодательства без предварительного согласования с собственником имущества в проверяемом периоде столовой были заключены 163 крупные сделки на общую сумму 15,953 миллиона рублей. В ходе проверки контрактов были установлены нарушения Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Также были выявлены нарушения Федерального закона «О бухгалтерском учете» и приказа Минфина РФ «О формах бухгалтерской отчетности». Руководителю МУП «Столовая № 30 и начальнику УМИЗ направлены представления «с целью принятия мер по устранению выявленных в ходе контрольного мероприятия нарушений и недостатков, привлечения к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении действующего законодательства». Информация о результатах проверки также направлена мэру города Орла и председателю Орловского городского Совета народных депутатов.

ИА «Орелград»