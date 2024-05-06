КСП напомнила депутатам о причинах роста долгов за жилье в Орле

Аудиторы рассказали о проверках муниципального жилищного фонда.

Как уже сообщал «Орелград», Контрольно-счетная палата города Орла отчиталась о своей работе перед депутатами орловского горсовета. В числе прочего аудиторы напомнили парламентариям о результатах проверки эффективности управления и распоряжения МКУ «Жилищное управление города Орла» муниципальным жильем в 2022 году и частично в 2023 году.

По результатам контрольного мероприятия КСП пришла к выводу о том, что «МКУ ЖУ не обладает достоверной информацией о количестве и общей площади принадлежащих ему на праве оперативного управления и сданных в наем муниципальных жилых помещениях, а также о суммах платы за наем, подлежащей перечислению в бюджет города Орла».

Учреждением, по мнению аудиторов, на момент окончания проверки не был организован своевременный, достоверный и полный учет муниципального жилищного фонда, в том числе специализированного, служебного и маневренного жилья. В упрек учреждению было поставлено и то, что оно «своевременно и в полном объеме не заключает договоры найма специализированного жилищного фонда, при наличии законных оснований не осуществляет своевременное взыскание задолженности по плате за наем и расторжение договоров найма специализированного жилищного фонда».

Неправомерные, по мнению КСП, действия должностных лиц по применению неутвержденного размера платы за наем привели к занижению плановых поступлений платы и соответственно доходов городского бюджета за период с 1 апреля 2022 по 1 июня 2023 года ориентировочно на 12,698 миллиона рублей. Задолженность нанимателей в проверяемом периоде составляла: по состоянию на 1 января 2022 года – 2,174 миллиона рублей; по состоянию на 1 января 2023 года – 8,482 миллиона рублей; по состоянию на 1 мая 2023 года – 10,983 миллиона рублей.

«Постоянный значительный рост задолженности населения по плате за наем свидетельствует о том, проводимая МКУ ЖУ работа по взысканию задолженности недостаточна и безрезультативна, – резюмирует КСП – МКУ ЖУ не принимало мер по расторжению договоров найма с нанимателями муниципального специализированного (служебного и маневренного) жилищного фонда в связи с невнесением платы за наем».

ИА «Орелград»